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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев и Бабич - в сборной девятого тура РПЛ

26 Сентября 2023 • 08:23 Комментировать (1)

Журналисты «Чемпионата» составили символическую сборную девятого тура Российской премьер-лиги.

Символическая сборная девятого тура РПЛ:

голкипер: Евгений Латышонок («Балтика»);

защитники: Кирилл Гоцук («Пари НН»), Витор Тормена («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»);

полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Кевин Ленини («Краснодар»), Алексей Миронов («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»);

форварды: Александр Соболев («Спартак»), Егор Голенков («Ростов»).

После девяти туров чемпионата России лидером является «Краснодар» с 21 очком. На втором месте располагаются самарские «Крылья Советов», а топ-3 замыкает петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Срджан Бабич
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sierge
26 Сентября 2023 в 09:02
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