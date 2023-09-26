Соболев и Бабич - в сборной девятого тура РПЛ

Журналисты «Чемпионата» составили символическую сборную девятого тура Российской премьер-лиги.
Символическая сборная девятого тура РПЛ:
голкипер: Евгений Латышонок («Балтика»);
защитники: Кирилл Гоцук («Пари НН»), Витор Тормена («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»);
полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Кевин Ленини («Краснодар»), Алексей Миронов («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»);
форварды: Александр Соболев («Спартак»), Егор Голенков («Ростов»).
После девяти туров чемпионата России лидером является «Краснодар» с 21 очком. На втором месте располагаются самарские «Крылья Советов», а топ-3 замыкает петербургский «Зенит».
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