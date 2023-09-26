Экс-тренер «Локомотива» Николич не исключил возвращения в РПЛ

Сербский специалист Марко Николич, который сейчас возглавляет «Шабаб Аль-Ахли», ответил на вопрос о возможной работе в российском чемпионате.

«Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно. Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве», - приводятся слова наставника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что под руководством Николича «железнодорожники» выиграли кубок России в 2021 году. Пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли» 43-летний тренер занимает с июля нынешнего года.