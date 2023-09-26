Слуцкий не поддержал Дзюбу в конфликте с Семаком

Бывший наставник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался касательно конфликта между нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой и рулевым петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

«Не согласен с Артёмом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Я и Артёму говорил, что не согласен. Понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока», - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что Дзюба выступал за петербургский коллектив с 2015 по 2022 год. В феврале 2023 года 35-летний бомбардир присоединился к столичному «Локомотиву».

В нынешнем сезоне Артём провел девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.