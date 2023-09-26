Артём Дзюба и его конфликты с тренерами и наставниками клубов

Приезд Артёма Дзюбы в Санкт-Петербург ещё долгое время будет вызывать пристальное внимание СМИ и болельщиков. Уход из очередного (тогда ещё пятого) клуба в профессиональной карьере тридцатипятилетнего форварда не был дружеским. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как общался со своими бывшими тренерами один из героев чемпионата мира–2018.

Техническая зона не удержала

После победного гола «Локомотива» на «Газпром Арене» заменённый по ходу второго тайма Дзюба не стал сдерживать своих чувств. Впрочем, выдержка – не главная отличительная черта экс-форварда национальной сборной. Мяч, забитый Тикнизяном в компенсированное время, стал своеобразной лакмусовой бумагой: он разделил как матч, так и раскрыл отношение соперничающих сторон друг к другу. Не удержался в рамках технической зоны после забитого мяча Дзюба. Но то была реакция на победный гол. Страсти закипели после финального свистка рефери. И вот здесь Артём не сдержался и вступил в перепалку с главным тренером «Зенита» и с представителями своей бывшей команды, с которыми, вне сомнений, Дзюба провёл звёздный период в своей игровой карьере с 2015 по 2022 год. Но вскоре 35-летний нападающий вовремя спохватился и, словно нашкодивший школьник, «закурил трубку мира» с вчерашними одноклубниками, Семаком и представителями «Зенита». Слова порой извергаются из ротовой полости быстрее, чем рождаются разумные мысли в голове. Инцидент, думается, исчерпан, но «осадочек», как говорится, останется…

Эмери ответил результатом

Менее полугода отработал испанский специалист Унаи Эмери в столичном «Спартаке». Коллектив после квалификации в четвёртом раунде прошёл в групповой этап Лиги чемпионов. Да, результатов там «красно-белые» не достигли: четыре поражения в пяти сыгранных при испанце матчах. В чемпионате коллектив также лихорадило. Какая там борьба за чемпионство! После виктории над московским «Динамо» со счётом 4:0 следовало гостевое поражение от «Зенита» 0:5, а тут ещё и фиаско в «Дерби всея Руси» от ЦСКА 0:2. После ответной игры с «Динамо» и неутешительного итога в «Лужниках» 1:5 прямо в раздевалке, в присутствии игроков, руководство сообщило о его отставке. А ведь контракт был рассчитан на два года. На выходе в технической зоне Артём не сдержал своих эмоций, назвав уже бывшего своего главного тренера «тренеришкой». Фраза пошла в эфир и ещё долго не сходила с уст. Тем более что спустя всего полтора месяца испанский специалист возглавил «Севилью» и с потомками Дон Кихота ещё долго «терроризировал» Европу. Второй по значимости клубный турнир континента «Севилья» буквально приватизировала. Эмерина деле доказал, кто есть кто.

В шаге от лучшего бомбардира, но зато с усами

После ухода Эмери бразды правления как в клубе, так и в основной команде в роли главного тренера взял на себя Валерий Карпин. С родным «Спартаком» у Артёма так и не заладилось. И после аренды в Томск, в 2009-м, последовала аренда в «Ростов». Карпин не нашёл места форварду и весной 2013 года. Это стало одной из причин начала конфликта. Конфликт перетёк и в национальную сборную. В Ростове-на-Дону с 17 забитыми мячами Артём уступил гонку бомбардиров только ивуарийскому нападающему ЦСКА Сейду Думбия в сезоне-2013/14. Осенью 2014 года Дзюба отклонил три предложения о продлении контракта со «Спартаком» и в итоге оказался в «Зените».

За год до домашнего первенства мира вместе с Александром Кокориным Дзюба стал фигурантом карикатуры на главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова, изображая усы. Результат мундиаля дал им ход в народ в роли «усов победы».

Артём Дзюба – достойный футболист, лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Однако его поведение весьма далеко от его статуса.

С кем из тренеров конфликтовал Артём Дзюба