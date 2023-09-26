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«Необходимо гастарбайтера депортировать»: Реакция болельщиков на скандальный дебош Промеса в отделе полиции

26 Сентября 2023 • 11:00 Комментировать (3)

Накануне появилось видео того, как нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес на повышенных тонах ведёт беседу с сотрудниками полиции в одном из отделов МВД города Москвы. Сообщалось, что скандальный футболист активно выражал недовольство по поводу задержания его товарищей с подозрением на наркотическое опьянение. «Спартак» быстро выпустил антикриз, заявив, что та ситуация имела место год назад и давно уже улажена. Но пользователи социальных сетей всё равно получили пищу для комментариев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приводит реакцию болельщиков на очередную возмутительную выходку Промеса.

Герой или антигерой?

«Давай в Голландию обратно. Не позорь «Спартак», – призывал Промеса «Виталя С.».

«Дайте быстрее ему гражданство России», – предлагал «Анатолий Д.».

«Наш красавчик! Никому его не отдадим!» – требовал всех убрать руки прочь от Квинси «Спартак С.».

Реалии как они есть

«Как у себя дома в отделении полиции разгуливает и ещё выражается как по кайфу», – описывал поведение Промеса «Александр В.».

«Какие вопросы к нему? В этой стране всё так делается. Как ему сказали, так он и делает», – разъяснял ситуацию «Алексей Т.».

Призрак Кокорина и Мамаева

«Задержат ваших друзей – так же будете делать», – прогнозировал «Айгиз С.».

«Якобы годичной давности», – намекал на иное время события «Вячеслав Д.».

«Все стулья убрали. Знают повадки футболистов», – тонко подметил «Алекс М.».

Конспирология и призывы не церемониться

«А вы тоже заметили, что это после того как клуб из города над вольной Невой проиграл гениям из «Локомотива»?» – выстраивал многоходовку «Явоч К.».

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«Необходимо гастарбайтера депортировать, посмотрим, как он придет в здание правоохранительных органов в Нидерландах качать права там, а не скрываться в России от них по вопросам поножовщины и контрабанды», – официозно выражался «Сергей Ж.».

«В наручники его, и в Интерпол!» – не тянул кота за хвост «Дмитрий С.».

Кирилл Иванцов

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Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Квинси Промес
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Комментарии (3)
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Манчестерский Иппатий
26 Сентября 2023 в 12:38
Ясен пень - свинарня - это рассадник уголовщины. Магадан по ним плачет
AndrewS
26 Сентября 2023 в 12:19
Вот радость-то, нашли "горячую тему"! Сами-то "возмущённые граждане" смотрели злополучное видео? Или только по заголовкам жёлтой прессы свои приговоры выносят? Конечно, Антоха в состоянии "лёгкого волнения", но никаких граней приличия не переходит. На поле он иногда ведёт себя гораздо хуже, но это отдельный разговор. Судя по тому, что впоследствии всю компанию из отделения полиции спокойно отпустили, никаких сколько-нибудь серьёзных оснований для задержания и не было! Не говоря уже про то, что инцидент - годичной давности! Так что не надо набрасывать ...шоколад на вентилятор!
sierge
26 Сентября 2023 в 11:08
Давайте про футбол уже. "Имеет место быть" не говорят. Нужно или "имеет место" или "имеет быть". Хватить новости высасывать там где их нет.
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