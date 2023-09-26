«Необходимо гастарбайтера депортировать»: Реакция болельщиков на скандальный дебош Промеса в отделе полиции

Накануне появилось видео того, как нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес на повышенных тонах ведёт беседу с сотрудниками полиции в одном из отделов МВД города Москвы. Сообщалось, что скандальный футболист активно выражал недовольство по поводу задержания его товарищей с подозрением на наркотическое опьянение. «Спартак» быстро выпустил антикриз, заявив, что та ситуация имела место год назад и давно уже улажена. Но пользователи социальных сетей всё равно получили пищу для комментариев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приводит реакцию болельщиков на очередную возмутительную выходку Промеса.

Герой или антигерой?

«Давай в Голландию обратно. Не позорь «Спартак», – призывал Промеса «Виталя С.».

«Дайте быстрее ему гражданство России», – предлагал «Анатолий Д.».

«Наш красавчик! Никому его не отдадим!» – требовал всех убрать руки прочь от Квинси «Спартак С.».

Реалии как они есть

«Как у себя дома в отделении полиции разгуливает и ещё выражается как по кайфу», – описывал поведение Промеса «Александр В.».

«Какие вопросы к нему? В этой стране всё так делается. Как ему сказали, так он и делает», – разъяснял ситуацию «Алексей Т.».

Призрак Кокорина и Мамаева

«Задержат ваших друзей – так же будете делать», – прогнозировал «Айгиз С.».

«Якобы годичной давности», – намекал на иное время события «Вячеслав Д.».

«Все стулья убрали. Знают повадки футболистов», – тонко подметил «Алекс М.».

Конспирология и призывы не церемониться

«А вы тоже заметили, что это после того как клуб из города над вольной Невой проиграл гениям из «Локомотива»?» – выстраивал многоходовку «Явоч К.».

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«Необходимо гастарбайтера депортировать, посмотрим, как он придет в здание правоохранительных органов в Нидерландах качать права там, а не скрываться в России от них по вопросам поножовщины и контрабанды», – официозно выражался «Сергей Ж.».

«В наручники его, и в Интерпол!» – не тянул кота за хвост «Дмитрий С.».

Кирилл Иванцов