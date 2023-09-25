18-летний игрок «Рубина» установил рекорд сезона РПЛ

18-летний латераль казанского «Рубина» Илья Рожков установил рекорд текущего сезона Российской премьер-лиги, сообщает Opta Sports. В понедельничном матче против «Факела» молодой игрок сделал семь отборов с сохранением владения, больше среди игроков в текущем сезоне не совершал никто.

Напомним, что «Рубину» удалось обыграть в гостях «Факел» и отправить оппонентов после девятого тура на последнее, 16-е место турнирной таблицы РПЛ. Сами же казанцы взлетели на 12-ю строчку и больше не занимают место в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть против лидера Премьер-лиги дом – «Краснодара».