Вада прокомментировал победу над «Факелом»

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада прокомментировал победу в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Факела».

«Была непростая игра, за шесть очков. Но мы использовали все наработки, которые были у нас на тренировках, поэтому и получили награду в виде победы», — заявил аргентинец в интервью «Матч ТВ». Несмотря на победный гол, Вада отметил, что в первую очередь он рад за команду, а его мяч стал результатом работы на тренировках.

Напомним, что гол Валентина Вады на 85-й минуте позволил подопечным Рашида Рахимова одержать минимальную победу и выйти на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.