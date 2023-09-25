Орлов: Дзюба - откровенный хам

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче девятого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Эксперт отметил, что форвард является откровенным хамом, ведь после финального свистка он словесно схватился с тренером команды с берегов Невы Оливейрой.

«Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам из «Зенита», и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то», - заявил Орлов в эфире радио «Зенит».

Напомним, что после матча Дзюба сообщил журналистам, что не знает, кто такой Семак.