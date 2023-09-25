Корнеев: «Зенит» создал больше «Локомотива»

Бывший игрок «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев подвёл итог матча девятого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Пока Глушенков не появился на поле, у «Локомотива» не было особо моментов. Да, Баринов мог забить, но «Зенит» создал больше», — заявил экс-работник петербургского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, если бы Иван Сергеев реализовал момент при счёте 1:0, то игра была бы завершена.

Напомним, что «Локомотив» впервые с 2019 года обыграл «Зенит». Победа со счётом 2:1 была добыта на 91-й минуте усилиями уроженца Санкт-Петербурга Наира Тикнизяна.