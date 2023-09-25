Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Думаю, что Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть в центре защиты вдвоём» эксклюзив

25 Сентября 2023 • 23:06 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию вокруг Георгия Джикии.

«То, что Джикия не выходит играть в старте, вряд ли скажется на атмосфере в команде. Когда ты выигрываешь, атмосфера всегда нормальная. Когда проигрываешь, то атмосфера меняется. Для меня в этой ситуации все просто. Когда Бабич вышел первый раз на замену, я сразу сказал, что он точно будет основным игроком. Единственное, вопрос, что выбор пал на Джикию. Лично я ничего плохого в игре Георгия не видел.

Джикия не ошибался так, как это делал тот же Дуарте. Я думаю, что Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть в центре защиты вдвоем. Но то, что Бабич сейчас защитник номер один - это однозначно. Плюс он ещё и гол забил. А у Джикии просто сейчас неприятный момент такой и все. Просто когда команда выигрывает, тренер вряд ли будет что-то менять», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Рубин Рубин
0
1
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
23:42 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Спартак» мог обыграть «Динамо» со счётом 4:1 или 4:2
23:41 · Россия. Премьер-лига
18-летний игрок «Рубина» установил рекорд сезона РПЛ
23:14 · Россия. Премьер-лига
Вада прокомментировал победу над «Факелом»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Дзюба - откровенный хам
23:08 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Зенит» создал больше «Локомотива»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Шалимов - о словах Дзюбы в адрес Семака: Он уже взрослый мужик и ведёт себя так, как считает нужным
22:39 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы ждём от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Милонов - о скандальном видео Промеса: Вон из «Спартака» и российского футбола 3
22:33 · Россия. Премьер-лига
Гойкович рассказал, почему «Оренбург» проиграл в Нижнем Новгороде
22:29 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о высоком месте в таблице: «Всё должно решаться на поле»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Не скажу, что для меня игры в Питере принципиальны»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Черов подвёл итоги матча против «Рубина»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина» над «Факелом»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Оренбург» может взять очки в матче с «Зенитом»
22:08 · Кубок России
Масалитин: Желаю Кузнецову пошуметь в Кубке России
Все новости
Рекомендуем