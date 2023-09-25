Шалимов - о словах Дзюбы в адрес Семака: Он уже взрослый мужик и ведёт себя так, как считает нужным

Специалист Игорь Шалимов высказался о словах нападающего Артёма Дзюбы в адрес главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака, который после матча девятого тура РПЛ на вопрос журналистов о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, ответил фразой: «А кто это?»

Экс-тренер «Урала» отметил, что Дзюба уже «взрослый мужик», и он может вести себя, как считает нужным.

«Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно», - заявил Шалимов в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».