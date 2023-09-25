Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «быков» в матче с «Уралом».

«Надеюсь, что «Краснодар» возьмет медали в этом году. На место в призёрах команда точно претендует. Пока команда выглядит хорошо и берет свои очки. Но впереди ещё много важных игр. Когда закончится первый круг, уже будет точно ясно, на что будет претендовать «Краснодар» в этом сезоне. Пока клуб радует своими выступлениями. Уровень исполнителей в команде сейчас хороший. Также сейчас у «Краснодара» прекрасный настрой - команда не потерпела ещё ни одного поражения. Рано или поздно поражение случится, и очень важно, как «Краснодар» справится с этим психологически.

Сейчас «Краснодар» - это не команда из прошлого, которая играет исключительно в открытый и рискованный футбол. Сейчас все рационально. Сейчас команда играет на результат и выглядит очень уверенно. В том году, например, такого не было», - сказал Деменко.