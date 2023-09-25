Осинькин: «Мы ждём от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от игры нападающего Владимира Писарского.

«Мы очень надеемся и ждём от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге». Сейчас в команде на этой позиции большая конкуренция. Но от неё клуб должен только выигрывать, и каждый футболист должен только прибавлять», — заявил наставник в интервью «Матч ТВ».

Также Осинькин отметил, что Писарский является очень эмоциональным игроком. По его мнению, гол в кубковом матче против «Балтики» поможет Владимиру преодолеть непростой этап карьеры.

Напомним, что в нынешнем сезоне Владимир Писарский провёл пять матчей в рамках всех турниров, забив лишь один гол.