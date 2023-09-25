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Милонов - о скандальном видео Промеса: Вон из «Спартака» и российского футбола

25 Сентября 2023 • 22:35 Комментировать (3)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов высказался о видео с нападающим Квинси Промесом, на котором он скандалит в отделении полиции.

Политический деятель назвал этот инцидент зашкваром, ведь форварду давали поменяться, а он не воспользовался шансом, поэтому он должен покинуть «Спартак» и российский футбол.

«Мы даже своих наказываем, может быть, жестковато – тех же Кокорина с Мамаевым. А чтобы еще и импортированный хулиган! Никаких оправданий быть не может», - заявил Милонов в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что в «Спартаке» заявили, что это видео прошлогоднее. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Милонов Квинси Промес
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Комментарии (3)
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Zed2891
25 Сентября 2023 в 23:43
Мартышке надо пригрозить выдворением, тогда она мгновенно присмиреет, так как в Европе ей лет двадцать светит.
starpom
25 Сентября 2023 в 22:51
кто милонова разбудил,,,,,
TEREX
25 Сентября 2023 в 22:43
во во и пущай канаит...)) та он и и ни фулиган..а цэлый угаловник..))
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