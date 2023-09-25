Милонов - о скандальном видео Промеса: Вон из «Спартака» и российского футбола

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов высказался о видео с нападающим Квинси Промесом, на котором он скандалит в отделении полиции.

Политический деятель назвал этот инцидент зашкваром, ведь форварду давали поменяться, а он не воспользовался шансом, поэтому он должен покинуть «Спартак» и российский футбол.

«Мы даже своих наказываем, может быть, жестковато – тех же Кокорина с Мамаевым. А чтобы еще и импортированный хулиган! Никаких оправданий быть не может», - заявил Милонов в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что в «Спартаке» заявили, что это видео прошлогоднее.