Гойкович рассказал, почему «Оренбург» проиграл в Нижнем Новгороде

Один из лидеров «Оренбурга», защитник Ренато Гойкович рассказал, почему его команда проиграла одному из прямых конкурентов – нижегородскому клубу «Пари НН». Напомним, игра между соперниками состоялась в минувшее воскресенье на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев – 3:1.

«Вообще не понимаю, что случилось с нами в конце первого тайма. Полчаса на равных играли, у соперника не было моментов. Потом у нас пропали агрессия и желание, мы далеко стояли от соперников. Не понимаю, почему так действовали», - цитирует Гойковича «Матч ТВ».

В 10-м туре оренбуржцам предстоит сыграть дома с одним из претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне – питерским «Зенитом».