Осинькин — о высоком месте в таблице: «Всё должно решаться на поле»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал высокое положение самарцев в турнирной таблице Премьер-лиги.

«У нас есть матчи, где мы как не добрали очков, так и перебрали. Сейчас надо просто понимать, что всё ещё впереди, и не смотреть на таблицу или рекорды. Всё должно решаться на поле», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По мнению наставника, не нужно впадать в крайности, а стабильно идти от матча к матчу. Осинькин также отметил, что для закрепления успеха необходимо, чтобы максимализм внутри коллектива шёл как от тренерского штаба, так и от футболистов.

После девяти туров «Крылья Советов» находятся на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.