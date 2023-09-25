Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин — о высоком месте в таблице: «Всё должно решаться на поле»

25 Сентября 2023 • 22:29 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Сочи
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал высокое положение самарцев в турнирной таблице Премьер-лиги.

«У нас есть матчи, где мы как не добрали очков, так и перебрали. Сейчас надо просто понимать, что всё ещё впереди, и не смотреть на таблицу или рекорды. Всё должно решаться на поле», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По мнению наставника, не нужно впадать в крайности, а стабильно идти от матча к матчу. Осинькин также отметил, что для закрепления успеха необходимо, чтобы максимализм внутри коллектива шёл как от тренерского штаба, так и от футболистов.

После девяти туров «Крылья Советов» находятся на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Рубин Рубин
0
1
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
23:42 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Спартак» мог обыграть «Динамо» со счётом 4:1 или 4:2
23:41 · Россия. Премьер-лига
18-летний игрок «Рубина» установил рекорд сезона РПЛ
23:14 · Россия. Премьер-лига
Вада прокомментировал победу над «Факелом»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Дзюба - откровенный хам
23:08 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Зенит» создал больше «Локомотива»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Шалимов - о словах Дзюбы в адрес Семака: Он уже взрослый мужик и ведёт себя так, как считает нужным
22:39 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы ждём от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Милонов - о скандальном видео Промеса: Вон из «Спартака» и российского футбола 3
22:33 · Россия. Премьер-лига
Гойкович рассказал, почему «Оренбург» проиграл в Нижнем Новгороде
22:29 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о высоком месте в таблице: «Всё должно решаться на поле»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Не скажу, что для меня игры в Питере принципиальны»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Черов подвёл итоги матча против «Рубина»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина» над «Факелом»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Оренбург» может взять очки в матче с «Зенитом»
22:08 · Кубок России
Масалитин: Желаю Кузнецову пошуметь в Кубке России
Все новости
Рекомендуем