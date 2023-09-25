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Тикнизян: «Не скажу, что для меня игры в Питере принципиальны»

25 Сентября 2023 • 22:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Один из главных героев матча «Зенит» - «Локомотив» Наир Тикнизян высказался о приезде в Санкт-Петербург. Игрок сборной Армении является уроженцем этого города.

«Я здесь родился. Не скажу, что для меня игры в этом городе принципиальные, но тут мои корни, мои родители. Думаю, им было приятно. Они не смогли прийти на матч, но по телевизору смотрели», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, что именно благодаря голу Тикнизяна в дополнительное время вчера «Локомотив» одержал сенсационную победу над «Зенитом» - 2:1.

«Мы набрали очень важные для нас очки. В борьбе за верхнюю тройку по-прежнему остаёмся», - добавляет футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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