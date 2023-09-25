Защитник «Факела» Черов подвёл итоги матча против «Рубина»

Защитник воронежского «Факела» Василий Черов высказался о поражении от казанского «Рубина» (0:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

«Игра не удалась, но играли с преимуществом. Потом игра выровнялась. По самоотдаче проблем не было. Были моменты, но подвела реализация», - приводит слова Черова «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Сергея Ташуева не забивают на протяжении пяти игр в чемпионате России и замыкает турнирную таблицу с пятью очками в активе.

В следующем туре «Факел» на своём поле сыграет против «Сочи». Поединок состоится 1 октября.