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Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина» над «Факелом»

25 Сентября 2023 • 22:19 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
окончен

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о результате матча девятого тура Российской премьер-лиги против «Факела».

«Через 20 минут после начала матча думал, что будет ничья. Но потом, когда натиск «Факела» сник, у меня было ощущение, что «Рубин» забьёт. Но все равно игра ничейная. Если бы «Рубин» раньше забил, может быть, у «Факела» хватило бы времени отыграться», – заявил экс-игрок казанцев в интервью Metaratings.ru. По мнению эксперта, подопечным Рашида Рахимова удастся наладить свою игру, отметив, что матч против «Факела» был игрой за шесть очков.

Напомним, что «Рубин» одержал минимальную гостевую победу, что позволило клубу из столицы Татарстана выйти на 12-е место в турнириной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Андрей Фёдоров
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