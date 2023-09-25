Гойкович: «Оренбург» может взять очки в матче с «Зенитом»

Игрок обороны «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о грядущем сопернике своей команды – питерском «Зените». Матч между ними состоится 30 сентября в рамках 10 тура РПЛ.

«В «Зенит» очень сильные игроки индивидуально. На отдельной позиции может играть лучший футболист чемпионата России. Нам нужно сыграть компактно и дисциплинированно, нельзя против «Зенита» как против «Пари НН» сыграть. Мы можем набрать очки в этой встрече, всё зависит от нас», - делится мыслями перед игрой Гойкович с «Матч ТВ».

Напомним, что оба грядущих соперника потерпели неудачи в девятом туре РПЛ. Уральцы проиграли «Пари НН» на выезде (1:3), а питерцы дома уступили сенсационно «Локомотиву» - 1:2.