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Как «Рубин» вырвал победу у конкурентов из «Факел» - видео видео

25 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать
Факел
0:1
Рубин
окончен

В Воронеже «Факел» принимал «Рубин» в споре за важнейшие очки в битве за выживание. После отменного стартового отрезка хозяева едва не пропустили сами. Гол Лазара Ранджеловича не засчитал арбитр, усмотрев там нарушение правил. Он же спустя тайм пробил в дальнюю штангу, а выпросить пенальти у казанцев не получилось. А развязка случилась в концовке, когда прострел с правого фланга замкнул только-только вышедший на поле Валентин Вада - 0:1.

Все главные события матча в видеоформате представлены ниже.

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Рубин Факел
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