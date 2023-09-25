В Воронеже «Факел» принимал «Рубин» в споре за важнейшие очки в битве за выживание. После отменного стартового отрезка хозяева едва не пропустили сами. Гол Лазара Ранджеловича не засчитал арбитр, усмотрев там нарушение правил. Он же спустя тайм пробил в дальнюю штангу, а выпросить пенальти у казанцев не получилось. А развязка случилась в концовке, когда прострел с правого фланга замкнул только-только вышедший на поле Валентин Вада - 0:1.

Все главные события матча в видеоформате представлены ниже.