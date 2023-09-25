Деменко назвал главную проблему «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о том, почему питерский клуб теряет очки на старте этого сезона.

Специалист отметил, что по составу команда с берегов Невы входит в число лучших в чемпионате России, а, по его мнению, проблема заключается в самих футболистах.

«У «Зенита» есть проблемы, это показывает чемпионат. «Зенит» плохо начал, потом вроде бы выровнялся, но сейчас снова неудачи. Стабильности нет. С чем это связано – сложно сказать, надо быть внутри команды, видеть все», - приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Напомним, что «Зенит» потерпел поражение от «Локомотива» (1:2), из-за чего опустился на третью строчку в турнирной таблице.