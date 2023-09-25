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Уткульбаев: «Мне больше нравился «Рубин», с которым я работал»

25 Сентября 2023 • 21:54 Комментировать
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Рубин
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Бывший наставник казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

«Мне больше нравился «Рубин», с которым я работал. Сейчас уже совершенно другая команда и она будет меняться дальше. Непонятно все ещё в какой форме по итогу будет «Рубин», но команда очень меняется», — заявил специалист в интервью Sport24.

Также тренер отметил, что ему не было обидно уходить из «Рубина», поскольку качественная работа штаба внесла вклад в возвращение казанцев в элиту.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Рубин» под руководством Рашида Рахимова занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Уткульбаев
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