Бывший форвард «Краснодара» и национальной сборной Швеции Маркус Берг завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщает сайт шведского футбольного клуба «Гётеборг», за который выступал Берг и чьим воспитанником является.

Бергу сейчас 37 лет, на протяжении карьеры он выступал за такие клубы как «Гронинген», «Гамбург», ПСВ, «Панатинаикос», «Аль-Айн» (ОАЭ). В «Краснодаре» провёл отрезок карьеры с 2019 по 2021 годы, поиграл с «быками» в Лиге чемпионов.

С 2008 по 2021 годы вызывался в национальную сборную Швеции.

Дважды завоёвывал два чемпионских титула – в Швеции в 2007 году в составе «Гётеборга» и в ОАЭ в 2018 году в составе «Аль-Айна», в 2014 годы выигрывал Кубок Греции в рядах «Панатинаикоса».