Ташуев: «Третий матч мы имеем массу моментов, отличных подходов, перспективных атак, а гола нет»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Рубином».

- Чего не хватило «Факелу» для положительного результата сегодня?

- Бывают такие матчи, такая ситуация своеобразная. Команда, как для меня, играет неплохо - боевито, агрессивно, старается комбинировать, создавать моменты. Конечно, удручает, что третий матч мы имеем массу моментов, отличных подходов, перспективных атак, а гола нет. Сегодня в том числе и один на один, и с головой работали, с 16 метров… мяч метается, а гола нет, удара точного нет. Это, к сожалению, расстраивает. А самое важное, что в футболе попасть в створ ворот и забить гол, к сожалению, этого качества нет. Соперник имел какие-то мелкие возможности, но нашел ошибочку и реализовал. Где-то в каком-то моменте немного поспешили с заменой. Это внутренняя работа и внутренняя кухня. А так, в целом, опять боевая игра. Для меня позитивная игра, команда, кажется, хорошо играла. Владеть территорией весь матч невозможно, но большую часть времени владели территорией, давили. Но в моменте немного упустили инициативу, и ситуация больше наша. Также поспешили в некоторых моментах с заменами. Но ничего, я сейчас ребят успокоил. Не то, что успокоил, а поддержал, претензий предъявить не могу ребятам по боевитости, самоотдаче, игре в том числе. Работы впереди много, матчей впереди много. Мы будем максимально делать все возможное, чтобы брать максимум очков. До зимы и дальше будем сражаться за то, чтобы быть как можно выше.

- Говоря о заменах, вы имеет в виду время, в которое проводили, или футболистов, которых выпускали?

- Я ничего не имею в виду. Это наша внутренняя составляющая. Озвучивать не буду имена футболистов никогда не буду в прямом эфире.

- В первые 15 минут у «Факела» было огромное преимущество по владению мячом, 70 на 30. Потом игра выровнялась, с чем это связываете?

- Невынужденные ошибки, начали немного неправильно играть. Я некоторым футболистам указал на это в перерыве. Неправильно использовали зоны инсайдерские, а не на фланги надо было сбрасывать мяч. Во флангах много находились, там нас накрывали. Вы правильно говорите, что имели большое преимущество, потому что правильно располагались на поле. Потом как-то свалились на фланги, а фланги блокируются. Потери мяча, а это значит, что затратно туда-сюда много бегать. Когда владеешь мячом, меньше тратишь сил. Нужно забивать, но не забили. Мне хочется поставить такой футбол, чтобы он был очень целостным, конечно, быстро невозможно. Но хорошие эпизоды есть, 15-20 минут есть, во втором тайме также было. Давление есть, масса угловых. Может быть, не хватает агрессии и продавить соперника. Будем работать над этим компонентом. Владение, азарт, движение вперед, агрессия и оборону мы наладили, а вот голы пока не получаются.