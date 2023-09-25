Рахимов: «Надо отдать должное команде за желание, жажду борьбы, желание всё равно забить свой гол»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Факелом».

- Очень тяжелая игра, один забитый мяч. Вы довольны сегодня реализацией моментов своей командой?

- Нет, сказать, что доволен, я не могу, потому что там было два таких момента, которые нужно было реализовывать. К сожалению, мы не забили, но надо отдать должное команде за то желание, жажду борьбы, желание всё равно забить свой гол и в то же время не пропустить. За это, естественно, команду нужно поблагодарить. Они сделали все возможное. И до гола у нас было еще 2-3 ситуации, когда можно было забивать, но, к сожалению, этого не сделали. В любом случае победа очень важна для психологического состояния команды. Потому что я не зря сказал перед матчем, что по игре команда находится не на своем месте. Мы понимали сегодня какая будет борьба, понимали, что очень много стыков будет, что будет очень активная игра. Скажу так, что команда очень правильно реагировала на многие моменты в игре. Отсюда, я думаю, и положительный результат.

- «Факел» очень активно начал в первые 10 минут. Что в тот момент вы подсказывали своим футболистам?

- Чуть быстрее выходить из-под этого давления, потому что нет привычки к этому полю, оно достаточно медленное. Мы не делали вот тех самых более жестких передач, когда ты сохраняешь время для работы с мячом. Отсюда соперник успевал нас накрывать. Мы поначалу не приспособились к этому полю, потому что не знали его особенностей. Ну а дальше уже ближе к середине первого тайма, во втором тайме мы сделали определенные поправки. Я думаю, что игра выглядела немного по-другому.

- Что это были за поправки? Они были тактического характера?

- Да, потому что я сказал в перерыве - нам нужно более быстро реагировать на смену ситуации, мы часто запаздывали с возвратом за линию мяча, когда были штрафные у соперника. Отсюда проходили какие-то атаки быстрые, потому что несколько человек оставались впереди. А этого не нужно было делать, нужно было перекрывать инсайдные позиции и середину. Во втором тайме у нас всё это происходило. Почти все мячи в середине перехватывали, и «Факелу» пришлось перейти на длинные передачи. Мы себя хорошо чувствовали в верховой борьбе.

- Валентина Вада забил гол буквально через несколько минут после выхода на замену. Что вы ему сказали перед тем, как он вышел на поле?

- Я знаю, что он очень хорошо работает с мячом. Ему сказал, что помимо оборонительной функции на этой позиции, он должен за эти мячи цепляться и играть вперед, потому что нам нужно забить, и с его уровнем технической оснащенности можем это сделать. То, что так случилось, наверное, стечение обстоятельств. Говорить о том, что он забил, потому что я сказал, неправильно.