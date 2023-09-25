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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотив» должен бороться за медали»

25 Сентября 2023 • 21:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о перспективах «красно-зелёных» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Железнодорожники» должны бороться за медали. Думаю, такая задача и стоит перед командой. С таким составом и с такой трансферной кампанией «Локомотив» вполне может побороться за призовое место», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

После девяти туров подопечные Михаила Галактионова занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 15 очков.

Следующий матч «Локомотива» пройдет 30 сентября. Соперником «железнодорожников» станет «Пари НН». Начало поединка десятого тура РПЛ запланировано на 14:15 по московскому времени.

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Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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