Кабутов: «Сегодня бились и умирали на поле»

Латераль казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался о победе над «Факелом» в девятом туре РПЛ. Напомним, команды встретились в понедельник вечером в Воронеже, казанцам удалось увезти в Татарстан минимальную победу и три очка. Валентин Вада оформил единственный гол игры с передачи Кабутова.

«Это был тяжёлый матч, но мы больше хотели победить и выиграли больше единоборств. Мне кажется, должны были побеждать и раньше. В чем «Рубин» может прибавить? Нужен больший настрой. Сегодня бились и умирали на поле, так должно быть всегда», - цитирует Кабутова «Матч ТВ».

Напомним, что победа позволила казанцам выйти из зоны стыковых матчей – теперь у клуба 12 место турнирной таблицы и девять баллов.