Шалимов: Если до зимы «Краснодар» будет в лидерах, то можно говорить о шансах на титул

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил шансы «быков» на чемпионство после девяти туров Российской премьер-лиги.

Подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице чемпионата с 21 баллом, опережая «Крылья Советов» на три очка, а «Зенит» — на четыре.

«Если до зимы «Краснодар» будет первым-вторым, то можно о чём-то говорить. Зимняя пауза настолько длинная, что всё очень сильно меняется. Месяц отпуск, два месяца подготовки, открывается трансферное окно», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, шансы на чемпионство будут, если «Краснодар» продолжит идти вровень с «Зенитом».

В последнем матче Премьер-лиги «быки» обыграли «Урал» со счётом 2:0, а «Зенит» уступил в родных стенах «Локомотиву» (1:2).