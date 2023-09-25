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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Беленов вышел на второе место по пропущенным голам в чемпионатах России

25 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать (1)
Факел
...
Сочи
01.10 14:00

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов в понедельник вечером пропустил 368-й гол в чемпионатах России и вышел на второе место среди всех вратарей по этому показателю. Он опередил экс-голкипера московского «Динамо» и «Химок» Романа Березовского – у него 367 пропущенных мячей, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

До летнего перехода в «Факел» в карьере 37-летнего Беленова были такие клубы как «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Уфа» и «Рубин».

Напомним, что сегодня «Факел» и «Рубин» завершили девятый тур РПЛ. Игра завершилась минимальной победой казанского клуба благодаря голу в концовке встречи.

Воронежцы занимают последнее, 16-е место турнирной таблицы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Беленов Роман Березовский
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Комментарии (1)
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Dremaga
25 Сентября 2023 в 22:01
Уверен, что и по отражённым ударам Беленов один из самых первых среди всех вратарей.
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