Ташуев: «Факел» для меня играет неплохо, но нет голов

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о домашнем поражении в матче девятого тура РПЛ против «Рубина».

«Команда для меня играет неплохо, боевито и агрессивно, но нет голов. Это удручает. Третий матч мы имеем массу моментов, а гола нет. Мяч метается, но нет точного удара», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По мнению Ташуева, «Факел» упустил инициативу в прошедшей игре, а сам тренер мог поспешить с заменами. Наставник также заявил, что не имеет вопросов к своим подопечным по самоотдаче.

После минимального поражения от «Рубина» воронежцы остались на последнем месте в турнирной таблице чемпионата с пятью очками.