Газзаев недоволен уровнем новичков ЦСКА

Бывший тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев выразил недовольство уровнем летних новичков московских «армейцев» - Аббосбека Файзуллаева и Келвена и добавил, что не видит в них замены покинувшим клуб Хесусу Медине и Бактиёру Зайнутдинову.

«В очередной раз приходится поднимать вопрос о селекции клуба. Я уже говорил, что после удачного прошлого сезона перед армейцами должна была стоять только одна задача — борьба за чемпионство. Но что мы видим? Клуб не нашёл достойную замену ушедшим игрокам», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что пока ЦСКА идёт лишь на девятом месте турнирной таблицы РПЛ – у «армейцев» в активе 13 очков после боевой ничьей с «Ростовом» в гостях (3:3).

«Для решения больших задач и Файзуллаеву, и Келвену надо еще набраться опыта, обрасти мясом, как говорится», - заключил Газзаев.