Рахимов: победа над «Факелом» важна для психологического состояния команды

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче девятого тура Премьер-лиги против «Факела».

«Не могу сказать, что доволен реализацией команды. Было два момента, которые нужно было реализовывать, но нужно отдать должное игрокам команды за их желание. Они сделали всё возможное. Победа очень важна для психологического состояния команды», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

По словам Рахимова, перед матчем были внесены тактические поправки для более быстрого выхода из-под давления соперника и возврата за линию мяча при штрафных у своих ворот.

Напомним, что «Рубин» одержал минимальную победу благодаря голу новичка Валентина Вады, выйдя на 12-е место в турнирной таблице. «Факел» находится на последней строчке с пятью очками.