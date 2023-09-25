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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» пропускал на протяжении 17 гостевых матчей РПЛ подряд

25 Сентября 2023 • 21:13 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
30.09 16:30

Казанский «Рубин» сегодняшним вечером прервал две очень неприятные для клуба серии. Первая – это серия выездных матчей Премьер-лиги подряд, в которых казанцы обязательно пропускали гол. Она насчитывала 17 игр подряд и являлась рекордной в истории клуба, делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Помимо этого, «Рубин» прервал серию из 12 матчей подряд с пропущенными голами в чемпионатах России.

Напомним, что благодаря голу на последних минутах встречи казанцам удалось обыграть «Факел» в гостях (1:0) и выбраться из зоны стыковых матчей. Теперь клуб с девятью баллами идёт на 12-м месте в турнирной таблице, а в следующем туре подопечные Рашида Рахимова примут дома лидера турнирной таблицы – «Краснодар».

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«Рубин» пропускал на протяжении 17 гостевых матчей РПЛ подряд
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