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Латераль «Рубина» Кабутов – второй игрок РПЛ после Промеса по передачам под удар

25 Сентября 2023 • 21:07 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
30.09 16:30

Латераль казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов в вечернем матче его команды против «Факела» в гостях сделал голевую передачу на партнёра по команде – Валентина Ваду. В итоге игра так и завершилась победой гостей с минимальным счётом.

Как сообщает Opta Sports, Кабутов после проведённого матча стал вторым игроком Премьер-лиги по передачам под удар по ходу сезона. Их у него набралось 21, больше – только у лидера атаки «Спартака» Квинси Промеса – 34.

Отметим, что после финального свистка «Рубин» забрался на 12-е место турнирной таблицы РПЛ, теперь у казанской команды в активе девять баллов.

Вада ввёл «санкции» против «Факела»

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Рубин Дмитрий Кабутов
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