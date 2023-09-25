«Факел» проводит худшую серию без голов с момента возвращения в РПЛ

Воронежский «Факел» сегодня вечером опять не забил – подопечным Сергея Ташуева не удалось распечатать ворота гостей из казанского «Рубина» в домашнем матче. Более того, команда хозяев ещё и проиграла – 0:1.

Как сообщает Opta Sports, прямо сейчас «огнеопасные» проводят свою худшую безголевую серию с момента возвращения в Премьер-лигу перед прошлым сезоном. Она насчитывает четыре матча без голов подряд.

Отметим, что в 10-м туре РПЛ «Факел» примет дома ещё одного аутсайдера лиги, с которым теперь делит зону вылета – это «Сочи» Александра Точилина.

Более подробно о битве воронежского и казанского клуба читайте в нашем обзоре.