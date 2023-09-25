Игрок «Балтики» выбыл из-за травмы мениска

Калининградская «Балтика» лишилась 21-летнего атакующего полузащитника Владислава Лазарева. Как сообщает пресс-служба команды, молодой футболист повредил мениск – теперь ему предстоит операция, к которой он на данный момент готовится.

В текущем сезоне в активе футболиста набралось 10 выходов на поле в Премьер-лиге и Кубке России. В них он смог отличиться одним ассистом.

Отметим, что в минувшем туре балтийцам удалось поправить турнирное положение и выйти из зоны вылета. Теперь у команды Сергея Игнашевича семь набранных очков и 14-е место турнирной таблицы. В следующем туре калининградцам предстоит гостить у московского ЦСКА.