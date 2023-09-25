Прудников рассказал, когда будет понятно, станет ли чемпионом «Зенит»

Бывший форвард «Спартака» и «Амкара» Александр Прудников порассуждал о чемпионских перспективах питерского «Зенита». По его мнению, ответить на вопрос о потенциальном чемпионстве питерцев можно будет только зимой.

«Делать выводы по его выступлениям еще рано. Примерную картину дел в чемпионате увидим только после первого круга. Станет или нет «Зенит» чемпионом, будет более‑менее видно зимой», - рассказал Прудников «Матч ТВ».

Напомним, что после девятого тура питерцы с 17 очками занимают третье место турнирной таблицы чемпионата России.

«Почему они сейчас играют не очень ровно? Ну, об этом надо спросить Семака», - добавил Прудников.