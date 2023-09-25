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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вада ввёл «санкции» против «Факела»: «Рубин» вырвал победу в Воронеже в битве аутсайдеров

25 Сентября 2023 • 20:53 Комментировать (1)
Факел
0:1
Рубин
окончен

В единственном понедельничном матче девятого тура чемпионата России «Факел» играл дома против «Рубина».

Протокол игры  
Факел0:1Рубин
  85'Вада Валентин (0:1)
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейЯкимов Вячеслав  65' 68' (Селе Табо ( 68'  90') Мастерной ВладиславМендель АндрейКвеквескири Ираклий  46'Альшин ИльнурМоцпан Никита 86' (Яколиш Антонио ( 86') Марков Евгений 73' (Аппаев Хызыр ( 73') Магаль Руслан 86' (Максимов Максим ( 86')
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллКудряшов ФёдорДолгов АлександрДоровских ВячеславБагамаев АбдулаБрызгалов СергейИвлев Андрей
Дюпин ЮрийМартынович АлександрВуячич Игор  56'Грицаенко АлексейКабутов ДмитрийРанджелович Лазар 90' (Безруков Руслан ( 90') Иву УгучуквуРахмоналиев Умарали  41' 68' (Чумич Никола ( 68') Рожков Илья 90' (Ашурматов Рустам ( 90') Фамейе Джоэль 83' (Вада Валентин ( 83') Даку Мирлинд  48'
Запасные: Дрезгич УрошЯнович НикитаАпшацев МаратШамов ЕгорКоновалов ИгорьКузнецов ДаниилУридия МерабиТесленко Егор
25 сентября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

Так уж оказалось, что последними в девятом туре РПЛ сыграли две последние команды турнирной таблицы. «Рубин» подошёл к очной встрече на пятнадцатом месте, «Факел» подобрался на шестнадцатом. Казанцы имели на одно очко больше, чем воронежцы. При этом было ясно, что зона прямого вылета после этого матча претерпит изменения, что в неё опустится «Сочи».

«Рубин» до этого последний раз выигрывал в чемпионате России больше месяца назад. Тогда казанцы нанесли поражение «Крыльям Советов» в матче, который подавался как решающий для дальнейшей работы в клубе Рашида Рахимова. После этого «Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо», а также проиграл «Пари НН» и «Зениту».

«Факел» тоже имел единственную победу в рамках Премьер-лиги по итогам восьми туров. Ту викторию над «Пари НН» воронежцы отпраздновали, опять-таки, в пятом туре. Далее они сыграли вничью с «Краснодаром», проиграли «Крыльям Советов» (после этого Вадима Евсеева сменил Сергей Ташуев) и поделили очки с «Уралом».

«Факел» начал отчётный матч прилично, оказывая неплохое давление на оборонительные порядки «Рубина». Однако смогли казанцы выдержать непростой стартовый отрезок, после чего сами отправили мяч в чужие ворота после углового. Автором гола мог оказаться Ранджелович, но счёт остался 0:0, так как арбитры усмотрели фол в атаке против Квеквескири.

В середине первого тайма всё было на футбольном поле довольно ровно, а ближе к перерыву воронежцы не реализовали пару хороших моментов. Черов навесил с правого фланга, Магаль пробил головой в левый угол, и Дюпин в падении отвёл угрозу, хотя дальнюю штангу на всех парах мчался замыкать Альшин.

То был первый момент «Факела», а второй возник после стандартного положения. Альшин из зоны левого инсайда со штрафного набросил мяч на дальний край вратарской, там Черов выполнил короткую скидку, а Грицаенко отметился ударом гораздо выше створа. В общем, хозяева по игре были ближе к тому, чтобы выиграть первый тайм.

В начале второй половины встречи уже гости угрожали воротам воронежцев. Фамейе приблизился к чужой штрафной и пробил низом в левый угол, однако Беленов сделал сэйв. Чуть позже Ранджелович попал также низом в правую штангу с короткого расстояния. Пытались казанцы добивать и усмотрели, что мяч попал в руку кому-то из воронежцев, но арбитр их не послушал.

«Факел» перевёл игру к чужим воротам, подал несколько стандартов, но остроту так и не сообразил. Дальше уже «Рубину» удалось на несколько минут закрепиться на половине поля соперника. Визитёрами был создан момент, когда Чумич прострелил слева на Фамейе, пробившего мимо створа. В ответ Магаль с семнадцати метров ударил рядом с правой девяткой.

Ранджелович имел возможность вырвать победу для гостей в концовке, но пробил в ближний угол так, что Беленов вытащил мяч. Однако Валентин Вада, выйдя на замену, быстро отличился в ворота хозяев после прострела Кабутова с правого полуфланга (0:1). В итоге победа досталась гостям. «Рубин» покинул не только зону вылета, но и зону стыков, оставив «Факел» на последней строчке.

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Кирилл Иванцов

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Рубин Факел Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Сентября 2023 в 21:16
ай малацы звезды рубинавыя! А-ха-ха-ха! )))
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