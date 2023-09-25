Вада вырвал для «Рубина» победу над «Факелом»

В последнем матче девятого тура Премьер-лиги играли аутсайдеры, «Факел» и «Рубин». Команды больше месяца не могут победить, могли не сыграть успешно и сегодня. В дебюте противостояния угловой казанцев привел к забитому голу, однако результативный удар Лазара Ранджеловича не засчитали из-за нарушения правил впереди. Руслан Магаль не смог переиграть голкипера, а Алексей Грицаенко запустил мяч над рамкой.

После перерыва невезучий Ранджелович зарядил в дальнюю штангу. Его команда требовала пенальти за игру рукой, но судья не остановил игру. Джоэль Фамейе и Магаль обменялись хорошими моментами - промахи. За несколько минут до финального свистка Валентин Вада замкнул прострел с правого фланга в район ближней штанги - 0:1.

Казанцы покинули опасную зону, набрали девять очков, благодаря чему делят 11-е место. У «Факела» пять баллов и последняя строчка.