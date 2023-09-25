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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вада вырвал для «Рубина» победу над «Факелом»

25 Сентября 2023 • 20:53 Комментировать
Факел
0:1
Рубин
окончен

В последнем матче девятого тура Премьер-лиги играли аутсайдеры, «Факел» и «Рубин». Команды больше месяца не могут победить, могли не сыграть успешно и сегодня. В дебюте противостояния угловой казанцев привел к забитому голу, однако результативный удар Лазара Ранджеловича не засчитали из-за нарушения правил впереди. Руслан Магаль не смог переиграть голкипера, а Алексей Грицаенко запустил мяч над рамкой.

После перерыва невезучий Ранджелович зарядил в дальнюю штангу. Его команда требовала пенальти за игру рукой, но судья не остановил игру. Джоэль Фамейе и Магаль обменялись хорошими моментами - промахи. За несколько минут до финального свистка Валентин Вада замкнул прострел с правого фланга в район ближней штанги - 0:1.

Казанцы покинули опасную зону, набрали девять очков, благодаря чему делят 11-е место. У «Факела» пять баллов и последняя строчка.

Протокол игры  
Факел0:1Рубин
  85'Вада Валентин (0:1)
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейЯкимов Вячеслав  65' 68' (Селе Табо ( 68') Мастерной ВладиславМендель АндрейКвеквескири Ираклий  46'Альшин ИльнурМоцпан Никита 86' (Яколиш Антонио ( 86') Марков Евгений 73' (Аппаев Хызыр ( 73') Магаль Руслан 86' (Максимов Максим ( 86')
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллКудряшов ФёдорДолгов АлександрДоровских ВячеславБагамаев АбдулаБрызгалов СергейИвлев Андрей
Дюпин ЮрийМартынович АлександрВуячич Игор  56'Грицаенко АлексейКабутов ДмитрийРанджелович ЛазарИву УгучуквуРахмоналиев Умарали  41' 68' (Чумич Никола ( 68') Рожков ИльяФамейе Джоэль 83' (Вада Валентин ( 83') Даку Мирлинд  48'
Запасные: Дрезгич УрошЯнович НикитаАпшацев МаратШамов ЕгорБезруков РусланКоновалов ИгорьКузнецов ДаниилУридия МерабиАшурматов РустамТесленко Егор
25 сентября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

 

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