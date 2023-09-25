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Кузьмичёв объяснил, почему Джикия и Бабич не могут играть вместе в основе

25 Сентября 2023 • 20:49 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, сможем ли мы увидеть вместе на поле защитников «Спартака» Георгия Джикию и Срджана Бабича.

«Два левоногих защитника — это очень редкая комбинация в футболе. Все‑таки с точки зрения начала атаки для тренера важно, чтобы в составе были и левоногий, и правоногий защитники», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

При этом функционер не стал исключать, что когда-нибудь Джикия и Бабич окажутся вместе на одном поле.

В десятом туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Георгий Джикия Срджан Бабич
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