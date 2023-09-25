Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» – чемпион? Насколько реальны амбиции «быков»

25 Сентября 2023 • 20:48 Комментировать
Краснодар
2:0
Урал
окончен

Почти треть сезона в Премьер-лиге завершена, и на первом месте расположился «Краснодар». «Быки» на три очка опережают вторые «Крылья Советов» и на четыре третий «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом, по силам ли «Краснодару» будет удержать первое место.

Залог успеха – надежная оборона

«Краснодар» все годы своего существования устами создателя Сергея Галицкого проповедовал атакующий футбол. Собственник «быков» говорил: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку». Над этим взглядом Галицкого многие посмеивались, понимая, что добиться большого успеха в современном футболе с таким романтическим взглядом невозможно. Даже лучшие команды мира зачастую охраняют победный результат. В этом смысле неудивительно, что «Краснодар» до сих пор не завоевал ни одного трофея в своей истории, хотя дважды доходил до финала Кубка России.

Похоже, что в «Краснодаре» что-то изменилось. То ли Галицкий стал менее требовательным, то ли наставник команды Владимир Ивич сумел донести идею, что без обороны успехов не будет. Прямо сейчас «Краснодар» идёт первым во многом благодаря надёжной обороне. «Быки» в девяти турах пропустили всего 3 гола. Следующими в Премьер-лиге по этому показателю «Зенит» и «Пари НН», в чьи ворота влетело по 8 мячей, все остальные коллективы уже разменяли второй десяток.

При этом «Краснодар» не самая забивающая команда. Сразу пять клубов отличались в текущем чемпионате чаще, чем «быки». Несложно сделать вывод, как южане добиваются результата. Забивая гол, иногда два, «Краснодар» не то чтобы паркует автобус, но играет скорее на удержание победного счёта. «Быки» не летят вперёд, чтобы отличиться ещё, рискуя пропустить, а действуют более прагматично. В этом и сила нынешнего «Краснодара».

Умение пользоваться проблемами конкурентов

Возможно, сам «Краснодар» играет не слишком ярко, зато очень стабильно. «Быки» уверенно пока собирают очки и следят за тем, как конкуренты их теряют. В этом смысле нынешний «Краснодар» напоминает «Спартак» Массимо Карреры. Пока конкуренты испытывают различные сложности (у каждого они свои), важно этим пользоваться и брать своё.

В последние годы часто говорят, что в России чемпионство не столько выигрывается, сколько проигрывается. И вот прямо сейчас пока отстал ЦСКА, разбираются с проблемами «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», а «Зенит» перезагружается, «Краснодар» просто не проигрывает. Это уже помогло на старте набрать небольшую очковую фору.

Проверка амбиций через месяц

«Краснодар» – первый, и вряд ли в ближайших трёх турах команда оступится. При всём уважении к соперникам выездные матчи в Казани и Калининграде, как и домашний поединок с нынешним «Ростовом», не выглядят встречами, где подопечные Ивича должны терять очки. Конечно, возможно всё, но в целом набрать девять баллов «быкам» по силам.

Проверку «Краснодар» пройдёт в конце октября и начале ноября. В трёх турах подряд «быков» ждут гостевые матчи с ЦСКА и «Зенитом», а между ними домашний поединок с «Крыльями Советов». В этот промежуток ещё предстоит съездить в гости к «Спартаку» в Кубке России. Во многом именно этот отрезок и даст ответ на вопрос, насколько амбиции «Краснодара» серьёзны.

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Массимо Каррера РПЛ Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Рубин Рубин
0
1
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
22:11 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Оренбург» может взять очки в матче с «Зенитом»
22:08 · Кубок России
Масалитин: Желаю Кузнецову пошуметь в Кубке России
22:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Глава Астраханской области – о «Волгаре»: «Рисунок игры есть, победы будут»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Как «Рубин» вырвал победу у конкурентов из «Факел» - видео видео
21:58 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал главную проблему «Зенита»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Уткульбаев: «Мне больше нравился «Рубин», с которым я работал»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Краснодара» Берг попрощался с футболом официально
21:54 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Третий матч мы имеем массу моментов, отличных подходов, перспективных атак, а гола нет»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Надо отдать должное команде за желание, жажду борьбы, желание всё равно забить свой гол»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» должен бороться за медали»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Кабутов: «Сегодня бились и умирали на поле»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Если до зимы «Краснодар» будет в лидерах, то можно говорить о шансах на титул
21:30 · Россия. Премьер-лига
Беленов вышел на второе место по пропущенным голам в чемпионатах России 1
21:27 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Факел» для меня играет неплохо, но нет голов
21:22 · Россия. Премьер-лига
Газзаев недоволен уровнем новичков ЦСКА
Все новости
Рекомендуем