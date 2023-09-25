«Краснодар» – чемпион? Насколько реальны амбиции «быков»

Почти треть сезона в Премьер-лиге завершена, и на первом месте расположился «Краснодар». «Быки» на три очка опережают вторые «Крылья Советов» и на четыре третий «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом, по силам ли «Краснодару» будет удержать первое место.

Залог успеха – надежная оборона

«Краснодар» все годы своего существования устами создателя Сергея Галицкого проповедовал атакующий футбол. Собственник «быков» говорил: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку». Над этим взглядом Галицкого многие посмеивались, понимая, что добиться большого успеха в современном футболе с таким романтическим взглядом невозможно. Даже лучшие команды мира зачастую охраняют победный результат. В этом смысле неудивительно, что «Краснодар» до сих пор не завоевал ни одного трофея в своей истории, хотя дважды доходил до финала Кубка России.

Похоже, что в «Краснодаре» что-то изменилось. То ли Галицкий стал менее требовательным, то ли наставник команды Владимир Ивич сумел донести идею, что без обороны успехов не будет. Прямо сейчас «Краснодар» идёт первым во многом благодаря надёжной обороне. «Быки» в девяти турах пропустили всего 3 гола. Следующими в Премьер-лиге по этому показателю «Зенит» и «Пари НН», в чьи ворота влетело по 8 мячей, все остальные коллективы уже разменяли второй десяток.

При этом «Краснодар» не самая забивающая команда. Сразу пять клубов отличались в текущем чемпионате чаще, чем «быки». Несложно сделать вывод, как южане добиваются результата. Забивая гол, иногда два, «Краснодар» не то чтобы паркует автобус, но играет скорее на удержание победного счёта. «Быки» не летят вперёд, чтобы отличиться ещё, рискуя пропустить, а действуют более прагматично. В этом и сила нынешнего «Краснодара».

Умение пользоваться проблемами конкурентов

Возможно, сам «Краснодар» играет не слишком ярко, зато очень стабильно. «Быки» уверенно пока собирают очки и следят за тем, как конкуренты их теряют. В этом смысле нынешний «Краснодар» напоминает «Спартак» Массимо Карреры. Пока конкуренты испытывают различные сложности (у каждого они свои), важно этим пользоваться и брать своё.

В последние годы часто говорят, что в России чемпионство не столько выигрывается, сколько проигрывается. И вот прямо сейчас пока отстал ЦСКА, разбираются с проблемами «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», а «Зенит» перезагружается, «Краснодар» просто не проигрывает. Это уже помогло на старте набрать небольшую очковую фору.

Проверка амбиций через месяц

«Краснодар» – первый, и вряд ли в ближайших трёх турах команда оступится. При всём уважении к соперникам выездные матчи в Казани и Калининграде, как и домашний поединок с нынешним «Ростовом», не выглядят встречами, где подопечные Ивича должны терять очки. Конечно, возможно всё, но в целом набрать девять баллов «быкам» по силам.

Проверку «Краснодар» пройдёт в конце октября и начале ноября. В трёх турах подряд «быков» ждут гостевые матчи с ЦСКА и «Зенитом», а между ними домашний поединок с «Крыльями Советов». В этот промежуток ещё предстоит съездить в гости к «Спартаку» в Кубке России. Во многом именно этот отрезок и даст ответ на вопрос, насколько амбиции «Краснодара» серьёзны.

Роман Андреев