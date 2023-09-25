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Мостовой назвал главную причину неудачных результатов «Зенита»

25 Сентября 2023 • 20:38 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
30.09 12:00

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о результатах «Зенита» в текущем сезоне.

«Думаю, что «Зенит» свое наберет, потому что петербуржцы являются фаворитами на чемпионство. Просто сейчас их лихорадит, им непросто перестроиться после отъезда Малкома», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Как считает эксперт, «сине-бело-голубые» долго ищут свою игру без Малкома и соперники этим пользуются, периодически отбирая у них очки.

В девяти матчах подопечные Сергея Семака сумели набрать 17 очков и сейчас располагаются на третьей строчке в РПЛ, отставая от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» на четыре зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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