Мостовой назвал главную причину неудачных результатов «Зенита»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о результатах «Зенита» в текущем сезоне.

«Думаю, что «Зенит» свое наберет, потому что петербуржцы являются фаворитами на чемпионство. Просто сейчас их лихорадит, им непросто перестроиться после отъезда Малкома», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Как считает эксперт, «сине-бело-голубые» долго ищут свою игру без Малкома и соперники этим пользуются, периодически отбирая у них очки.

В девяти матчах подопечные Сергея Семака сумели набрать 17 очков и сейчас располагаются на третьей строчке в РПЛ, отставая от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» на четыре зачетных балла.