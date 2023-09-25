Григорий Иванов – о Влуте: «Прилетит со дня на день»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии травмированного легионера команды – нападающего Рая Влута.

«Он должен прилететь со дня на день, в Нидерландах с ним работал физиотерапевт, у которого надо было лечиться. Была расписана реабилитационная программа, он её выполнил и теперь должен прилететь работать с командой», - цитирует Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что в этом сезоне нидерландец ещё не играл за свою команду, с которой его связывает трудовое соглашение до конца 2024 года.