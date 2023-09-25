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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: Результаты «Крыльев» не удивляют, у них очень хороший тренер

25 Сентября 2023 • 20:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович оценил результаты «Крыльев Советов» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Результат «Крыльев» на старте сезона вообще не удивил. У них очень хороший тренер. Пока рано говорить, что команда способна занять призовые места, но «Крылья» точно дадут бой любой команде в этом сезоне», — заявил Божович «Чемпионату».

Напомним, после девяти туров самарский коллектив располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Стоит сказать, что «Крылья Советов» являются самой забивной командой текущего сезона, на счету самарцев уже 21 гол.

В десятом туре подопечные Игоря Осинькина примут на своем стадионе «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Миодраг Божович Игорь Осинькин
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