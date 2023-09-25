Божович: Результаты «Крыльев» не удивляют, у них очень хороший тренер

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович оценил результаты «Крыльев Советов» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Результат «Крыльев» на старте сезона вообще не удивил. У них очень хороший тренер. Пока рано говорить, что команда способна занять призовые места, но «Крылья» точно дадут бой любой команде в этом сезоне», — заявил Божович «Чемпионату».

Напомним, после девяти туров самарский коллектив располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Стоит сказать, что «Крылья Советов» являются самой забивной командой текущего сезона, на счету самарцев уже 21 гол.

В десятом туре подопечные Игоря Осинькина примут на своем стадионе «Спартак».