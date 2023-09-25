Тренер «Ариса»: У Кокорина сумасшедший настрой»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о состоянии форварда команды Александра Кокорина.

«Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности. Конечно, он мало играл в «Фиорентине» и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, в минувшее трансферное окно «Арис» во второй раз арендовал российского нападающего у «Фиорентины». В текущем сезоне 32-летний Кокорин сыграл уже в двух матчах в составе кипрского клуба и отметился одним забитым мячом.

В эти минуты «Арис» встречается с «Омонией» в матче пятого тура чемпионата Кипра. Кокорин начал поединок на скамейке запасных.