Масалитин: «Зениту» просто нужно немного времени»

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин назвал то, что мешает питерскому «Зениту» на данный момент играть на полную мощность и доминировать в чемпионате России.

«Когда «Зенит» включается, играет на полную, напоминает себя прошлого сезона. Тогда у них был Малком - он индивидуальными действиями сводил на нет все усилия обороны соперников. Сейчас такого игрока нет», - рассуждает Масалитин для Vprognoze.kz.

Напомним, что в центральном матче тура девятого питерцы сенсационно уступили дома «Локомотиву» - 1:2. Судьбу игры в дополнительное время решил гол Наира Тикнизяна.

«Квалифицированным игрокам «Зенита» нужно немного времени, чтобы сыграться. Во второй части чемпионата увидим от них то же, что и видели последние пять лет», - добавил эксперт.

В 10-м туре Премьер-лиги питерцы сыграют в гостях против «Оренбурга» Давида Деограсии.