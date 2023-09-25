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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Зениту» просто нужно немного времени»

25 Сентября 2023 • 20:23 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
30.09 12:00

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин назвал то, что мешает питерскому «Зениту» на данный момент играть на полную мощность и доминировать в чемпионате России.

«Когда «Зенит» включается, играет на полную, напоминает себя прошлого сезона. Тогда у них был Малком - он индивидуальными действиями сводил на нет все усилия обороны соперников. Сейчас такого игрока нет», - рассуждает Масалитин для Vprognoze.kz.

Напомним, что в центральном матче тура девятого питерцы сенсационно уступили дома «Локомотиву» - 1:2. Судьбу игры в дополнительное время решил гол Наира Тикнизяна.

«Квалифицированным игрокам «Зенита» нужно немного времени, чтобы сыграться. Во второй части чемпионата увидим от них то же, что и видели последние пять лет», - добавил эксперт.

В 10-м туре Премьер-лиги питерцы сыграют в гостях против «Оренбурга» Давида Деограсии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин
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