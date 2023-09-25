Бурмистров – о положении «Сочи»: «Нам ещё 21 тур играть, это очень много»

Нападающий «Сочи» и один из ветеранов клуба Никита Бурмистров прокомментировал текущее турнирное положение своей команды. Напомним, что сочинцы – одна из худших команд текущего сезона Премьер-лиги, южане идут в зоне стыковых матчей лишь с шестью очками в активе.

«Еще играть 21 тур, а это очень много. Надо смотреть, как будет, и идти от игры к игре. Как бы банально это ни звучало. Дай бог, пойдет какая‑то победная серия. Две‑три удачные игры — и окажемся уже в середине», - цитирует Бурмистрова телеканал «Матч ТВ».

В рамках девятого тура команда Александра Точилина уступила на выезде одному из лидеров первенства – «Крыльям Советов», 1:2. В туре 10-м сочинцам предстоит в гостях с ещё одним аутсайдером РПЛ – «Факелом». Кстати, воронежцы сейчас играют завершающий матч девятого тура с «Рубином», текстовую трансляцию игры проводит LiveResult.ru.