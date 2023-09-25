Непомнящий: «Краснодар» конкурентоспособен на фоне «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о составе «Краснодара».

«Если в этой команде все здоровы, у нее просто нет слабых мест. Южане конкурентоспособны на фоне «Зенита». Подопечные Ивича рубятся до конца в каждом моменте», — цитирует Непомнящего RT на русском.

За девять туров «Краснодар» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» (18). «Зенит» (17) пока третий.

Отметим, что в текущем сезоне «быки» не проиграли ни одного матча в рамках РПЛ.

30 сентября подопечные Ивича встретятся с «Рубином». Игра пройдет в Казани, ее старт запланирован на 16:30 по мск.