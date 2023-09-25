Мостовой: Совмещение постов в сборной и клубе непозволительно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал Валерия Карпина за совмещение работы в «Ростове» и в национальной команде.

«Я много-много раз говорил про это. Совмещение постов вообще непозволительно. Ни в одной стране футбольной Европы нет такого. Поэтому и здесь не надо ничего искать», – заявил эксперт, чьи слова приводит Metaratings.ru. Мостовой отметил, что всегда высказывался против совмещения постов, несмотря на вынужденный характер такой работы.

Напомним, что Валерий Карпин после возвращения в «Ростов» в 2022 году стал совмещать работу с клубом и сборной.